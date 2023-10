Cet évènement est passé Visite libre de la Maison de Fer et de l’exposition « Ernest Meissonier, dans l’intimité de ses ateliers » Maison de Fer Poissy Catégories d’Évènement: Poissy

Yvelines Visite libre de la Maison de Fer et de l’exposition « Ernest Meissonier, dans l’intimité de ses ateliers » Maison de Fer Poissy, 13 mai 2023, Poissy. Visite libre de la Maison de Fer et de l’exposition « Ernest Meissonier, dans l’intimité de ses ateliers » Samedi 13 mai, 18h00 Maison de Fer Entrée libre VISITE LIBRE DE LA MAISON DE FER ET DE L’EXPOSITION « ERNEST MEISSONIER : DANS L’INTIMITÉ DE SES ATELIERS » La Maison de Fer vous invite à venir découvrir son histoire et à explorer ses expositions, à la rencontre des principaux monuments pisciacais. Un patrimoine aux formes multiples, mis à l’honneur pour cette nuit exceptionnelle ! Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 01 39 22 54 31 https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html La Maison de Fer est l’un des rares témoignages à Poissy d’une époque industrielle florissante, où les constructions métalliques étaient synonymes d’innovation, de modernité et de confort.

Aujourd’hui reconstruite au sein du parc Meissonier, la Maison de Fer accueille un Centre d’Interprétation du Patrimoine. Du Poissy médiéval au Poissy de demain, il permet de découvrir l’histoire urbaine de la ville et son évolution à travers ses principaux monuments. Gare SNCF/RER à 10 minutes à pieds, parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

