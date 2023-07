Visite commentée de la Maison de Fer Maison de Fer Dampierre-en-Yvelines Catégories d’Évènement: Dampierre-en-Yvelines

Oeuvre de l'ingénieur Duclos, la maison de Dampierre sort vraisemblablement de l'usine entre 1894 et 1896. La Maison de fer est achetée par M. Puig, employé de commerce, qui l'implante en 1896 sur son terrain de Dampierre-en-Yvelines.Dans les années 1950, le bâtiment est laissé à l'abandon. A partir de 1963, il est prêté par les héritiers Puig à la commune de Dampierre puis à une association de randonneurs. Préoccupé par le mauvais état de cette construction le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse rachète la Maison de Fer en 1986, la démonte entièrement, la restaure et l'aménage en gîte d'étape.

