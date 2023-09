Cet évènement est passé Salon du livre des auteurs guyanais Maison de Félix Eboué Cayenne Catégorie d’Évènement: Cayenne Salon du livre des auteurs guyanais Maison de Félix Eboué Cayenne, 16 septembre 2023, Cayenne. Salon du livre des auteurs guyanais Samedi 16 septembre, 18h00 Maison de Félix Eboué Entrée libre, sur inscription A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, venez rencontrer des auteurs guyanais dans la maison de Félix Eboué :

– biographie de Félix Eboué par Boris Lama

– Présentation de la prochaine publication de Haimegédéji

– lecture de textes par Pierre Appolinaire Stéphenson Maison de Félix Eboué Rue Christophe Colomb, Cayenne 97300 Cayenne 97300 Guyane [{« type »: « phone », « value »: « 0694 40 13 56 »}, {« type »: « email », « value »: « auteursguyanaisdelaag@outlook.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T23:00:00+02:00 – 2023-09-17T01:00:00+02:00

