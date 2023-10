ATELIER PARTIR EN FORMATION Maison de département Auzances Catégories d’Évènement: Auzances

Creuse ATELIER PARTIR EN FORMATION Maison de département Auzances, 14 décembre 2023, Auzances. ATELIER PARTIR EN FORMATION Jeudi 14 décembre, 10h00 Maison de département gratuit et sur inscription Vous avez besoin de suivre une formation ? Cet atelier vous permettra :

* d’écarter les idées reçues : « la formation c’est comme l’école » ou « la formation ce

n’est pas pour moi, je n’ai plus l’âge, je n’ai pas les moyens …»,

* de connaître les clés pour une entrée en formation réussie : projet, temporalité, métier,

diplôme et… financement,

* de vous informer par une recherche active * d’échanger, d’optimiser votre expression

orale et esprit critique. Maison de département route de Montluçon 23700, Auzances Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip.estcreuse@mef23.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0519610010 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T10:00:00+01:00 – 2023-12-14T12:30:00+01:00

