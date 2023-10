ATELIER AIDE AUX CHOIX PROFESSIONNELS Maison de département Auzances Catégories d’Évènement: Auzances

Creuse ATELIER AIDE AUX CHOIX PROFESSIONNELS Maison de département Auzances, 5 octobre 2023, Auzances. ATELIER AIDE AUX CHOIX PROFESSIONNELS Jeudi 5 octobre, 10h00 Maison de département gratuit sur inscription Vous avez besoin de vous informer sur les métiers, de choisir une orientation,

d’élaborer un projet professionnel, entrer dans la vie active, analyser vos

compétences, gérer votre carrière, faire un bilan, changer d’emploi, vous reconvertir….

Pour chaque étape du processus d’orientation, venez découvrir le portail www.parcouréo.fr et les logiciels intégrés : Inforizon, Tansférence, Pass’avenir. Vous élaborerez un profil personnel et le traduirez en métiers. Maison de département route de Montluçon 23700, Auzances Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip.estcreuse@mef23.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0519610010 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T10:00:00+02:00 – 2023-10-05T12:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Auzances, Creuse Autres Lieu Maison de département Adresse route de Montluçon 23700, Auzances Ville Auzances

