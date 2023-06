HOP LA ! Maison de Courcelles Saint-Loup-sur-Aujon, 16 juin 2023, Saint-Loup-sur-Aujon.

HOP LA ! 16 et 17 juin Maison de Courcelles

Maison de Courcelle un lieu de colonie de vacances orientée nature et decouverte artistique pour rire ,decouvrir lier des liens danser ,travailler ensemble sa motricité et tenter l’évasion par la lecture et la nature

Maison de Courcelles 7 rue Pierre Devignon 52 210 St Loup S/Aujon Saint-Loup-sur-Aujon 52210 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T10:00:00+02:00 – 2023-06-16T18:00:00+02:00

2023-06-17T10:00:00+02:00 – 2023-06-17T19:00:00+02:00

Grandir en milieu rural