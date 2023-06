Je prends le temps 6-12 ans maison de courcelles, 9 juillet 2023, .

Je prends le temps 6-12 ans 9 juillet – 20 août, les dimanches maison de courcelles 450

Notre Village : Courcelles sur Aujon

Sur les rives de l’Aujon, à la lisière de la forêt d’Arc en Barrois. Ce village

tranquille séduit petits et grands par son cadre de verdure privilégié.

Notre Maison

Vaste propriété du 19ème siècle, la maison offre aux enfants de

nombreuses salles d’activités adaptées à leurs projets. Elle permet un

hébergement différencié pour les petits et les grands. Ils peuvent

prendre leurs repas dans une salle à manger confortable ou à

l’extérieur dans le parc.

Notre Projet :

Être au service de l’enfant (1 adulte pour 4 enfants)

L’adulte est là pour accompagner l’enfant dans ses choix, ses idées, ses besoins. Tout est fait pour que l’enfant vive à son rythme, choisisse ses activités, leurs durées et les personnes (enfants et adultes) qui vivent avec lui.

Je prends le temps (6-12 ans)

Du 10 juillet au 20 aout

(A partir de 6 nuits)

Les activités

L’espace cirque et expression :

Dans une grande chapelle rénovée, l’enfant peut s’éveiller ou s’initier aux arts du cirque (jonglerie, acrobatie, fil de funambule, boule, monocycle), mais aussi préparer des spectacles. Dans ce lieu, on trouve également des déguisements, du maquillage.

L’espace de créations manuelles :

Aidé d’un animateur, l’enfant peut concevoir un objet, un jouet, depuis le plan jusqu’à la peinture en passant par les différents ateliers nécessaires à la réalisation de celui-ci : bricolage, poterie, cuir, peinture sur soie, travail du bois, couture … Il a aussi la possibilité de réaliser avec ses copains, des oeuvres collectives et géantes.

le vilage des trappeurs

C’est un lieu extérieur de construction en bois sans clous, sans vis ni colle où il est possible de faire bien des choses : construire des cabanes ou des éléments de vie collective pour l’extérieur (bancs, tables, abris…) afin de développer un véritable village de trappeurs. Il est également possible de s’occuper du jardin et y récolter les fruits et légumes, ou découvrir tout simplement la nature et toutes les petites bêtes qu’on ne voit pas d’ordinaire !

Cet espace est aussi un lieu où l’imaginaire reste très présent dans la construction d’objets divers et variés à partir de ce que l’on trouve dans les sous-bois et dans les thèmes exploités (village de lutins, contes ou musique autour du feu, land’art…) Enfin, les enfants peuvent venir y manger lors des repas.

La ludothèque :

L’enfant peut s’y rendre quand il veut, seul ou avec ses amis, et dispose d’une bibliothèque pour lire , d’une salle de jeux et de construction.

Le parc :

A l’extérieur, il peut jouer au foot ou organiser une thèque ou une

gamelle… Se balader dans les sous-bois… Selon son âge et ses envies.

Les projets :

En plus des espaces permanents, l’enfant, seul ou avec d’autres, votre

enfant peut mener à bien son projet d’activité: grands jeux, pêche, vélo, boulangerie, visite de ferme et jardin.

Ce séjours est proposé en « priorité à l’accueil des publics prioritaires »

les prix des séjours permettent la gratuité aux familles aidées au titre du dispositif « Colos apprenantes » ou une participation symbolique.

nature pedagogie de la liberté

