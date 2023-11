Animation de Noël de la Maison de Corentin Celton Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Animation de Noël de la Maison de Corentin Celton Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux, 15 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Animation de Noël de la Maison de Corentin Celton Vendredi 15 décembre, 17h00 Maison de Corentin Celton Entrée Libre Animation de Noël de la Maison de Corentin Celton Une animation familiale et conviale en langues étrangères Toute l’équipe de la Maison de quartier de Corentin Celton vous donne rendez-vous pour une animation de Noël tournée vers les cultures anglaises et espagnoles et découvrir comment sont traditionnellement célébrées les fêtes de fin d’année.

En famille, entrée libre

Vendredi 15 décembre de 17h à 19h Maison de Corentin Celton 10 Rue Henri Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

2023-12-15T17:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00 CLAVIM MaisondIssy Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Maison de Corentin Celton Adresse 10 Rue Henri Mayer, 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.827785;2.276791

Maison de Corentin Celton Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/