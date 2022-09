Visite d’une extension bois sur une maison des années 70 Maison de constructeur Catégorie d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur inscription. Durée : 30 min.

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Maison de constructeur 4 allée de Namiada, 64600 Anglet Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Transports en commun à proximité, parking possible dans la rue.

06 33 84 91 55 http://architecte64.fr Une maison de constructeur des années 1970, avec un agrandissement bois (isolé avec des matériaux biosourcés). Découvrez une maison de constructeur des années 70 qui a gagné de l’espace et du cachet, grâce à son extension bois avec une isolation bio sourcée.

