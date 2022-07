Jeu de piste : Voyage intemporel Maison de Claude Monet Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Jeu de piste : Voyage intemporel 17 et 18 septembre Maison de Claude Monet, Argenteuil. Un jeu de piste pour découvrir l'histoire du centre ville d'Argenteuil et ses secrets ! Maison de Claude Monet 21 boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil

01 34 23 68 81 http://www.argenteuil.fr Attirés par le cachet privilégié qu’offre Argenteuil au milieu du XIXe siècle, de nombreux artistes peintres, fréquentent la ville et ses environs. C’est à Argenteuil, et en partie grâce à Claude Monet, que le mouvement impressionniste connaît sa période la plus brillante. Arrivé en 1871, ce n’est qu’à partir de 1874 qu’il réside dans cette maison. Depuis la rénovation du jardin des balcons et des couleurs d’origine, la maison de Monet a retrouvé ses charmes d’antan. Au départ de la Maison Impressionniste, embarquez pour un voyage à travers le temps pour découvrir l’histoire du centre ville d’Argenteuil à travers un jeu de piste.

A chaque étape de votre périple, énigmes et jeux vous attendent !

Pourrez-vous compléter le passeport qui vous conduira jusqu’à l’étape finale où vous attend votre récompense ?

