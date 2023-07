HumaNépal : Trail et marche Maison de Carro Martigues, 23 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Participez à la 7ème édition de l’HumaNépal au départ de la Maison de Carro. Une marche et un trail ouvert à tous au profit de l’association « Les Amis de Laprak »..

2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Maison de Carro Traverse des Pins

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in the 7th edition of the HumaNepal from the Maison de Carro. A walk and a trail open to all for the benefit of the association « Les Amis de Laprak ».

Participa en la 7ª edición del HumaNepal de la Maison de Carro. Un paseo y un sendero abierto a todos en beneficio de la asociación « Les Amis de Laprak ».

Nehmen Sie an der 7. Ausgabe des HumaNepal vom Maison de Carro teil. Ein für alle zugänglicher Spaziergang und Pfad zugunsten des Vereins „Les Amis de Laprak“.

