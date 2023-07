TRAIL ET MARCHE. SLC COURSE – HUMANEPAL 2023 Maison de Carro Martigues, 23 septembre 2023, Martigues.

TRAIL ET MARCHE. SLC COURSE – HUMANEPAL 2023 Samedi 23 septembre, 08h30 Maison de Carro Participation Marche et Trail: 8 € chacun – Gratuit pour les – 10 ans – inscription sur le site: http.www.big-nature13.com/humanepal.html

DESCRIPTION

Organisation d’une opération sportive et humanitaire dans le cadre d’entrainements et en collaboration avec l’association » Les Amis de Laprak » afin de soutenir les initiatives en direction des enfants.

l’occasion de réunir les adhérents et toutes personnes intérressés pour effectuer en colline une marche de 10km ou un entraînement sur sentier d’une distance de 15km.

Programme:

Accueil Maison de Carro: 8h30

Départ Marche et Trail: 9h00

Fin de Manifestation: 11h30

LOCALISATION

Maison de Carro Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.81.03.03 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T08:30:00+02:00 – 2023-09-23T11:30:00+02:00

2023-09-23T08:30:00+02:00 – 2023-09-23T11:30:00+02:00

SLC Course Trail et Marche

Flyer HUMANEPAL 2023