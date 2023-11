Marché créatif de Noël Maison de Careil Guérande, 25 novembre 2023, Guérande.

Marché créatif de Noël 25 et 26 novembre Maison de Careil Entrée libre: 0

Créations artisanales de Noël. Vous trouverez des bijoux, cadres 3D, tricot, crochet, couture, verres dépolis, peinture sur porcelaine, etc…

Maison de Careil 30 rue du Château 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 60 59 59 »}, {« type »: « email », « value »: « annie.fr@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-creatif-de-noel-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

