Visite flash surprise Maison de Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Fère.

Quel est le point commun entre la mythologie, l’amour et la musique ? Ce sont trois thèmes qui ont inspirés Camille et Paul Claudel ! À travers trois visites guidées d’une trentaine de minutes chacune, découvrez comment ces thèmes communs ont nourri l’œuvre des deux artistes.

Laissez le hasard faire les choses et tirez au sort le thème de votre visite !

Maison de Camille et Paul Claudel 42 place Paul Claudel 02130 Villeneuve sur Fère Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France http://www.maisonclaudel.fr Maison d'évocation Camille et Paul Claudel. rentrez dans la maison familiale pour découvrir sur deux étages la vie et l'oeuvre des deux illustres que sont Paul et Camille Claudel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

C Debout Maison de Camille et Paul Claudel