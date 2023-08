Enquête au musée Maison de Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère Catégories d’Évènement: Aisne

Villeneuve-sur-Fère Enquête au musée Maison de Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Fère. Enquête au musée 16 et 17 septembre Maison de Camille et Paul Claudel A disposition sur demande Livret d’énigmes/enquête pour visite en autonomie, disponible sur demande. Tout public.

Une œuvre de Camille Claudel a disparu, où peut-elle bien être ? La famille Claudel a besoin de vos talents d’enquêteur pour résoudre ce mystère ! À l’aide de votre livret, déambulez dans la maison de Camille et Paul Claudel à la recherche d’indices. Cette enquête familiale vous invite à regarder les œuvres autrement ! Maison de Camille et Paul Claudel 42 place Paul Claudel 02130 Villeneuve sur Fère Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France +33 03 23 71 94 72 http://www.maisonclaudel.fr Maison d’évocation Camille et Paul Claudel. rentrez dans la maison familiale pour découvrir sur deux étages la vie et l’oeuvre des deux illustres que sont Paul et Camille Claudel Parking sur la place du village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 C Debout Maison de Camille et Paul Claudel Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Villeneuve-sur-Fère Autres Lieu Maison de Camille et Paul Claudel Adresse 42 place Paul Claudel 02130 Villeneuve sur Fère Ville Villeneuve-sur-Fère Departement Aisne Lieu Ville Maison de Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère latitude longitude 49.177434;3.474624

Maison de Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-fere/