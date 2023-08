Atelier : la vie secrète des sculptures Maison de Camille et Paul Claudel Villeneuve-sur-Fère, 16 septembre 2023, Villeneuve-sur-Fère.

Atelier : la vie secrète des sculptures 16 et 17 septembre Maison de Camille et Paul Claudel Disponible sur demande

La maison de Camille et Paul Claudel a fermé ses portes. Une fois seules, les sculptures prennent vie et se mettent à parler ! Mais que peuvent-elles bien se dire ? C’est à vous de le décider dans cet atelier roman-photo !

Au programme : narration, dessin et collage pour toute la famille.

Accessible dès 6-7 ans et sur disposition à la demande.

Maison de Camille et Paul Claudel 42 place Paul Claudel 02130 Villeneuve sur Fère Villeneuve-sur-Fère 02130 Aisne Hauts-de-France +33 03 23 71 94 72 http://www.maisonclaudel.fr Maison d’évocation Camille et Paul Claudel. rentrez dans la maison familiale pour découvrir sur deux étages la vie et l’oeuvre des deux illustres que sont Paul et Camille Claudel Parking sur la place du village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

C Debout Maison de Camille et Paul Claudel