Ypres Projection du film « Welcome to EUtopia » Maison de Callicanes, 9 mai 2023, Watou. Projection du film « Welcome to EUtopia » Mardi 9 mai, 20h15 Maison de Callicanes entrée libre, sur inscription Partez à l’aventure pour découvrir autrement la Flandre transfrontalière, ses paysages et ses habitants. Préparez vous à rire et à chanter !

Les projets Interreg réunis sous la bannière de « Flandria Rhei » ont œuvré pendant près de sept ans pour le renouveau de la Flandre, entre la France et la Belgique. Aujourd’hui, c’est le travail des partenaires qui est mis en lumière à travers cette œuvre originale de Nic Balthazar.

Gratuit, 45 minutes
Maison de Callicanes
Callicannesweg, 8978 Watou-Poperinge

