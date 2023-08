Béâte du village de Chazelet Maison de Béate de Chazelet Beauzac Catégories d’Évènement: Beauzac

Haute-Loire Béâte du village de Chazelet Maison de Béate de Chazelet Beauzac, 16 septembre 2023, Beauzac. Béâte du village de Chazelet Samedi 16 septembre, 15h00 Maison de Béate de Chazelet rendez vous à la béate de Chazelet. Pas de nombre limite, sans inscription Visite de la Béate du village de Chazelet par l’Association des Amis du Vieux Beauzac. Visite libre entre 15h et 17h. Maison de Béate de Chazelet Chazelet, 43590 Beauzac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 61 50 74 Maison de béate de Chazelet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 libre de droits Détails Catégories d’Évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Maison de Béate de Chazelet Adresse Chazelet, 43590 Beauzac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Beauzac Departement Haute-Loire Age max 99 Lieu Ville Maison de Béate de Chazelet Beauzac latitude longitude 45.268074;4.083667

Maison de Béate de Chazelet Beauzac Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauzac/