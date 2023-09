Cet évènement est passé Visite et exposition à la Maison de Barberine Maison de Barberine Vallorcine Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Vallorcine Visite et exposition à la Maison de Barberine Maison de Barberine Vallorcine, 16 septembre 2023, Vallorcine. Visite et exposition à la Maison de Barberine 16 et 17 septembre Maison de Barberine Entrée libre Maison de Barberine Ouverte le samedi 16 et le dimanche 17 pour les journées du patrimoine. Vous serez accueillis par les bénévoles de notre association pour la visite de la maison, de sa collection d’objets et de l’exposition 2023 consacrée à la solidarité dans la vallée de Vallorcine . Maison de Barberine 258 chemin de Barberine 74660 Vallorcine Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 658 53 99 01 http://maisonbarberine.over-blog.com/ https://www.facebook.com/Maison-de-Barberine-103129907743594/ En 1986, une des plus vieilles maisons de la vallée (la date 1705 figure dans le « tsambron ») se trouve en vente. Une quinzaine de descendants de la famille Ancey, dite des Colas, décident de l’acquérir pour en faire don à une association qui aura pour but de la restaurer, d’y installer un musée de la vie locale et d’en faire un lieu d’expositions artisanales et artistiques. La « Maison de Barberine » a pour fonction de montrer aux visiteurs, y compris Vallorcins les lieux et les objets qui rappellent ou font connaître les caractères propres de la Vallée et du mode de vie de ses habitants de l’époque ancienne à nos jours. L’association fait appel à tous pour que rien de ce qui témoigne de notre passé commun ne soit détruit ou laissé à l’abandon. Parking à proximité en rive droite du torrent l’eau Noire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

