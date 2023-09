« Levez les yeux » : lecture de paysage à partir d’une table d’orientation sensible Maison de Banlieue et de l’Architecture Athis-Mons, 13 octobre 2023, Athis-Mons.

« Levez les yeux » : lecture de paysage à partir d’une table d’orientation sensible Vendredi 13 octobre, 09h00, 14h00 Maison de Banlieue et de l’Architecture Sur inscription. 30 élèves maximum.

Lecture du paysage de la vallée d’Athis-Mons :

L’équipe de médiation de la Maison de Banlieue et de l’Architecture propose une lecture du paysage dans le parc de la mairie d’Athis-Mons (à 10 minutes à pieds de la Maison de Banlieue et de l’Architecture), à partir de la table d’orientation sensible « Dans les yeux de Badine » réalisée par l’artiste Edouard Sautai. La lecture de paysage dure 45 minutes.

Dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! », les médiatrices de la Maison de Banlieue et de l’Architecture propose également une visite commentée de l’exposition « La banlieue des enfants – La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions ».

Cette réflexion s’appuie notamment sur l’observation des lieux dédiés aux enfants et leur évolution. Ainsi, les jeux pour enfants incarnent souvent les préoccupations de chaque époque : ils sont développés dans les grands ensembles pour pallier le manque de nature, ils sont un lieu d’expérimentation dans les années 1965-1975, puis s’uniformisent et se cloisonnent du fait d’enjeux de sécurité. Aujourd’hui ils sont peu à peu réinvestis par les champs de l’architecture et de l’urbanisme et se transforment face aux enjeux écologiques.

L’exposition met en lumière plusieurs projets citoyens, artistiques et expérimentations qui donnent la parole aux enfants et favorisent leur autonomie aujourd’hui.

La visite de l’exposition dure 45 minutes et est suivie d’une activité de médiation de 15 minutes. Elle peut précéder ou succéder la lecture de paysage.

La Maison de Banlieue et de l’Architecture encourage les enseignants à réserver les deux activités (visite d’exposition et lecture de paysage) pour deux classes du même établissement afin de mutualiser les frais de déplacement.

Il sera possible de pique-niquer dans le parc de la mairie d’Athis-Mons. Le parc est grand et permet aussi d’organiser des jeux de plein air.

Les toilettes de la Maison de Banlieue et de l’Architecture seront disponibles pour les classes.

Maison de Banlieue et de l’Architecture 41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « elariven@maisondebanlieue.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 69 38 07 85 »}] [{« link »: « https://www.maisondebanlieue.fr/nuit-blanche-dans-les-yeux-de-badine/ »}, {« link »: « https://www.maisondebanlieue.fr/la-banlieue-des-enfants-la-place-de-lenfant-en-banlieue-histoire-et-reflexions/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T11:00:00+02:00

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

© Maison de Banlieue et de l’Architecture