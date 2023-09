Cet évènement est passé Visite guidée de l’exposition « La banlieue des enfants » Maison de Banlieue et de l’Architecture Athis-Mons Catégories d’Évènement: Athis-Mons

Essonne Visite guidée de l’exposition « La banlieue des enfants » Maison de Banlieue et de l’Architecture Athis-Mons, 20 septembre 2023, Athis-Mons. Visite guidée de l’exposition « La banlieue des enfants » 20 septembre – 11 octobre, les mercredis Maison de Banlieue et de l’Architecture Entrée libre et gratuite. Visite-guidée de l’exposition « La banlieue des enfants » ! Dans le cadre du Mois de l’Architecture (15 septembre – 15 octobre), la Maison de Banlieue et de l’Architecture propose tous les mercredi après-midi (14h-18h) une visite éclair de l’exposition « La banlieue des enfants. La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions » en compagnie d’un membre de l’équipe. « Citoyens à part entière, les enfants jouissent de droits : au temps libre, au jeu, à l’expression… Ces droits sont pourtant bafoués, dans un espace urbain souvent orienté autour des besoins des adultes. En banlieue, l’évolution de la place des enfants dans la ville révèle les mutations urbaines et sociales. Cette exposition s’interroge sur les lieux qui leur sont dédiés et met en lumière des initiatives qui leur permettent de s’approprier leur cadre de vie. En donnant la parole aux enfants d’hier et d’aujourd’hui, elle invite à lire la banlieue à leur hauteur. » Maison de Banlieue et de l’Architecture 41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.maisondebanlieue.fr/la-banlieue-des-enfants-la-place-de-lenfant-en-banlieue-histoire-et-reflexions/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T02:00:00+02:00 – 2023-09-20T18:00:00+02:00

2023-10-11T02:00:00+02:00 – 2023-10-11T18:00:00+02:00 © Maison de Banlieue et de l’Architecture Détails Catégories d’Évènement: Athis-Mons, Essonne Autres Lieu Maison de Banlieue et de l’Architecture Adresse 41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons Ville Athis-Mons Departement Essonne Lieu Ville Maison de Banlieue et de l’Architecture Athis-Mons latitude longitude 48.711468;2.393614

Maison de Banlieue et de l’Architecture Athis-Mons Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athis-mons/