Balade urbaine dans le centre-ville d’Athis-Mons :

Partez à la découverte du centre-ville d’Athis-Mons en présence de notre médiatrice ! Des murs en pierre meulière de sa ferme aux petites maisons de sa cité jardin, retour sur le patrimoine urbain qui fait l’histoire d’Athis-Mons.

Le parcours retrace également la construction des écoles d’Athis-Mons, la présence d’aires de jeux dans l’espace public et interroge la place accordée aux enfants : autant de pistes d’entrées vers notre exposition en cours « La banlieue des enfants ».

Départ de la Maison de Banlieue et de l’Architecture.

Maison de Banlieue et de l'Architecture 41 Rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons

L'association Maison de Banlieue et de l'Architecture est un centre d'interprétation de l'environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l'architecture, situé à Athis-Mons, sur le territoire des « Portes de l'Essonne ». Elle a pour objectif de : – sensibiliser tous les publics à l'histoire, au patrimoine, à l'architecture, au paysage… en banlieue, – développer des actions pédagogiques vers le jeune public, – enrichir et partager les connaissances sur la banlieue, – revaloriser des villes « d'art Modeste et d'histoires Simples ». Elle propose : – Des expositions thématiques permettant de mieux comprendre la fabrication et la transformation du territoire essonnien, accompagnées de publications. – Des actions culturelles ( visites, conférences, projections… autour de l'exposition en cours ou d'autres sujets, parcours patrimoniaux thématiques). – Pour les scolaires et centres loisirs: interventions en classe et visites sur le terrain ou d'expositions (gratuit pour les scolaires). – Un centre de documentation rassemblant des ouvrages, films, photographies, plans, etc.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Maison de Banlieue et de l’Architecture