Visite guidée de l’exposition « La banlieue des enfants » :

Chaque heure, l’équipe de la Maison de Banlieue et de l’Architecture propose une visite éclair de l’exposition « La banlieue des enfants – La place de l’enfant en banlieue, histoire et réflexions », suivie d’un temps d’échange convivial avec les commissaires de l’exposition.

« Citoyens à part entière, les enfants jouissent de droits : au temps libre, au jeu, à l’expression… Ces droits sont pourtant bafoués, dans un espace urbain souvent orienté autour des besoins des adultes. En banlieue, l’évolution de la place des enfants dans une ville révèle les mutations urbaines et sociales. Cette exposition s’interroge sur les lieux qui leur sont dédiés et met en lumière des initiatives qui leur permettent de s’approprier leur cadre de vie. En donnant la parole aux enfants d’hier et d’aujourd’hui, elle invite à lire la banlieue à leur hauteur. »

Maison de Banlieue et de l'Architecture 41 Rue Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Maison de Banlieue et de l’Architecture