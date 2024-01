J’ACCUZE du KRIZO THEATRE d’après l’affaire Dreyfus Maison de Arts et de la Musique d’Orléans Orléans, lundi 27 mai 2024.

J’ACCUZE du KRIZO THEATRE d’après l’affaire Dreyfus L’affaire Dreyfus proposée dans une version humoristique . Une approche respectueuse et néanmoins décalée de la grand Histoire . Lundi 27 mai, 10h30, 14h00 Maison de Arts et de la Musique d’Orléans

Début : 2024-05-27T10:30:00+02:00 – 2024-05-27T11:30:00+02:00

Fin : 2024-05-27T14:00:00+02:00 – 2024-05-27T15:00:00+02:00

Pendant 12 ans , l’affaire Dreyfus déchira la France entière. Dans cette immense scandale, le plus grand du XIXème siècle, se mêlent complot et affaire d’Etat, erreurs judiciaires et antisémitisme. Dans ce grand cirque médiatique et politique, la farce fut totale…

Soutenu par la DILCRAH

3ème Prix au concours ARTS ET LETTRES DE FRANCE 2021

Pièce éditée aux éditions L’Harmattan

Maison de Arts et de la Musique d’Orléans 5 cours victor hugo 45000 Orleans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire