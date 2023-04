Découvrez le savoir-faire de l’armagnac à travers la visite guidée d’une Maison vieille de 200 ans Maison Dartigalongue, 16 septembre 2023, Nogaro.

Découvrez le savoir-faire de l’armagnac à travers la visite guidée d’une Maison vieille de 200 ans 16 et 17 septembre Maison Dartigalongue Gratuit. Réservation recommandée. 1 visite par heure samedi et dimanche. Départs : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h.

Depuis 1838, la maison Dartigalongue élabore des armagnacs à Nogaro. Six générations se sont succédées depuis l’arrivée du fondateur Pascal Dartigalongue dans le Gers au début du XIXe siècle. Elles ont su transmettre ce patrimoine qui retrace aujourd’hui un savoir-faire ancestral. Avec ses chais centenaires et son musée familial, la maison Dartigalongue est ainsi riche d’une histoire de près de 200 ans. Dévoilant des archives inédites et des chais uniques dans la région, cette visite guidée d’une heure environ vous fera découvrir les coulisses de la Maison Dartigalongue entreprise familiale depuis prés de 200 ans, qui a obtenu le label Entreprise du Patrimoine Vivant en 2022.

Maison Dartigalongue 11 place du Four, 32110 Nogaro Nogaro 32110 Gers Occitanie 05 62 09 03 01 https://www.dartigalongue.com/histoire/ [{« type »: « email », « value »: « contact@dartigalongue.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 09 03 01 »}] Depuis 1838, la maison Dartigalongue élabore des armagnacs à Nogaro. 6 générations se sont succédées depuis l’arrivée du fondateur Pascal Dartigalongue dans le Gers au début du XIXe siècle. Elles ont su transmettre ce patrimoine qui retrace aujourd’hui un savoir-faire ancestral. Avec ses chais centenaires et son musée familial, la maison Dartigalongue est ainsi riche d’une histoire de près de 200 ans. Le temps d’une visite guidée, elle vous dévoile son patrimoine et son savoir-faire, transmis de génération en génération. Venez découvrir les coulisses de la plus ancienne maison d’armagnac en activité continue depuis 1838. Parkings à proximité, visite non accessible aux PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Maison Dartigalongue