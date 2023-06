Histoire du quatuor à cordes par le Quatuor Wassily : séance 5 Maison d’arrêt de Villepinte Villepinte, 4 août 2023, Villepinte.

Histoire du quatuor à cordes par le Quatuor Wassily : séance 5 Vendredi 4 août, 10h30 Maison d’arrêt de Villepinte séance réservée aux personnes détenues

Séance 5 : Le quatuor à cordes du XXè siècle à aujourd’hui : l’exploration continue. Au programme: Stravinsky, 3 pièces pour quatuor à cordes, Bartók, quatuor à cordes n°3, Sky Macklay « Many many cadences ». Éventuellement, Élégie et Polka de Chostakovitch

Maison d’arrêt de Villepinte Avenue Vauban 93420 Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T10:30:00+02:00 – 2023-08-04T12:00:00+02:00

2023-08-04T10:30:00+02:00 – 2023-08-04T12:00:00+02:00

©NR