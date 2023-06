Histoire du quatuor à cordes par le Quatuor Wassily : séance 3 Maison d’arrêt de Villepinte Villepinte Villepinte Catégories d’Évènement: Seine-Saint-Denis

Villepinte Histoire du quatuor à cordes par le Quatuor Wassily : séance 3 Maison d’arrêt de Villepinte Villepinte, 28 juillet 2023, Villepinte. Histoire du quatuor à cordes par le Quatuor Wassily : séance 3 Vendredi 28 juillet, 10h00 Maison d’arrêt de Villepinte séance réservée aux personnes détenues Séance 3 à la maison d’arrêt de Villepinte : Romantisme et explorations intérieure. Au programme : Brahms, quatuor op.51 n°1, Schumann quatuor op.41 n°3. Maison d’arrêt de Villepinte Avenue Vauban 93420 Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

