Histoire du quatuor à cordes par le Quatuor Wassily : séance 2

Mardi 25 juillet, 14h00
Maison d'arrêt de Villepinte

séance réservée aux personnes détenues

Séance 2 : autour des origines du quatuor à cordes

Au programme : Diverses oeuvres à quatre voix transcrites pour quatuor à cordes de la fin du XVIIè au début du XVIIIè, dont : La Sultane de François Couperin, deux ou trois Fantaisies pour quatre violes de Purcell, du Bach (chorals ou extraits de l’Art de la Fugue), et quelques extraits de Haydn pour ouvrir vers la forme « fixe » de l’époque classique (fin XVIIIè siècle). Maison d’arrêt de Villepinte Avenue Vauban 93420 Villepinte Villepinte 93420 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

