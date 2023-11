La Révolte d’Epictète Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis Fleury-Mérogis, 19 décembre 2023, Fleury-Mérogis.

La Révolte d’Epictète Mardi 19 décembre, 14h00 Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis Entrée libre

Texte | Yan Marchand (éd. les petits Platons)

Adaptation & Mise en scène | Maryline Klein

Spectacle pédagogique et ludique qui nous invite tous et toutes à philosopher sur la liberté et le bonheur. On y rencontre l’impératrice Titania, crainte de toutes et tous, la jeune esclave Livia terrifiée, et un certain Épictète : homme maigre et boîteux qu’on dit pourtant heureux. Les Marlins proposent, à partir d’improvisations et de saynètes issues de l’œuvre de Yan Marchand, une adaptation théâtrale pleine de surprises !

Interprètes Chloé Marchand, Zelia Pelacani Catalano, Miguel Angel Torres Chavez, Soufian Khalil, en alternance avec Elie Triffault

Suivi d’un débat philosophique par Patricia Strauss / Anne Waeles

Maison d'Arrêt de Fleury-Mérogis 7 Av. des Peupliers, 91700 Fleury-Mérogis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T16:30:00+01:00

Philosophie Pédagogique

© Nora Sami – assistante culturelle du SPIP 91 Pôle culture