Les groupes et artistes solos de tous horizons sont invités à investir la scène de la Maison Daniel-Féry ! Maison Daniel-Fery / Nanterre / 92 10/14 boulevard Jules-Mansart 92000 Nanterre Quartier de l’Université Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France Les groupes et artistes solos de tous horizons sont invités à investir la scène de la Maison Daniel-Féry ! Organisation : temps de passage: 15 min sur scène (montage compris, backline fixe mis à disposition: batterie, 2 amplis guitare, 1 ampli basse, clavier.. ). Des temps de Jam session seront également organisés entre les musiciens présents.

