LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES DE JOËL POMMERAT MAISON D’ACTEURS Carbonne, 4 décembre 2023, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

La MAISON d’ACTEURS de Carbonne vous convie à sa pièce de théâtre présentée par la Compagnie du Manège:

LA REUNIFICATION DES 2 COREES DE JOEL POMMERAT sous le regArd de Guillaume SEVERAC SCHMITZ.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. 10 EUR.

MAISON D’ACTEURS SAINT MICHEL

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie



Carbonne’s MAISON d’ACTEURS invites you to its play presented by Compagnie du Manège:

LA REUNIFICATION DES 2 COREES DE JOEL POMMERAT directed by Guillaume SEVERAC SCHMITZ

La MAISON d’ACTEURS de Carbonne le invita a su obra presentada por la Compagnie du Manège:

LA REUNIFICATION DES 2 COREES DE JOEL POMMERAT dirigida por Guillaume SEVERAC SCHMITZ

Das MAISON d’ACTEURS de Carbonne lädt Sie zu seinem Theaterstück ein, das von der Compagnie du Manège aufgeführt wird:

LA REUNIFICATION DES 2 COREES von JOEL POMMERAT unter der Regie von Guillaume SEVERAC SCHMITZ

