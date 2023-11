Soirée montagne : ski-raquette nocturne et raclette Maison d’accueil Linthal, 1 décembre 2023, Linthal.

Linthal,Haut-Rhin

Profitez de la neige et de l’air de la montagne lors de cette sortie nocturne ski-raquette.

A votre rythme, encadré par des professionnels, vous gagnerez l’Auberge du Steinlebach pour déguster une raclette à l’ancienne, avant de revenir vers votre point de départ.

N’hésitez pas, partez à la découverte du Markstein, de sa faune et son milieu forestier..

2023-12-01 fin : 2024-03-01 . EUR.

Maison d’accueil

Linthal 68610 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy the snow and the mountain air during this night-time ski-snowshoe outing.

At your own pace, supervised by professionals, you will go to the Auberge du Steinlebach to taste an old-fashioned raclette, before returning to your starting point

Don’t hesitate, go and discover the Markstein, its fauna and its forest environment.

Disfrute de la nieve y del aire de la montaña en esta excursión nocturna con raquetas.

A su ritmo y bajo la supervisión de profesionales, se dirigirá al Auberge du Steinlebach para degustar una raclette a la antigua, antes de regresar al punto de partida.

No lo dude, láncese a descubrir el Markstein, su fauna y su entorno forestal.

Genießen Sie den Schnee und die Bergluft bei dieser nächtlichen Ski-Raclette-Tour.

In Ihrem eigenen Tempo und unter professioneller Anleitung erreichen Sie die Auberge du Steinlebach, wo Sie ein altmodisches Raclette genießen, bevor Sie zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkehren.

Zögern Sie nicht, sondern entdecken Sie den Markstein, seine Fauna und seine Waldumgebung.

Mise à jour le 2023-11-24 par Le Markstein