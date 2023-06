Séjour Arcachon du 14 au 18 Août 2023 MAISON D’ACCUEIL « LA DUNE » Arcachon, 14 août 2023, Arcachon.

Séjour Arcachon du 14 au 18 Août 2023 14 – 19 août MAISON D’ACCUEIL « LA DUNE »

Le groupe est constitué de sept jeunes âgés de 15 à 17 ans issus du quartier de La Villette à

Aubervilliers et tous adhérents à l’OMJA Jacques Brel, la structure organisatrice.

Arcachon est une commune du Sud-Ouest de la France, sous-préfecture du département de la

Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine.

Elle a été créée en 1857 par détachement d’une partie de la commune de La Teste-de-Buch.

Partie intégrante de l’ancienne province de Gascogne, elle s’inscrit dans le périmètre du Pays

de Buch, des Landes de Gascogne et de la forêt des Landes.

Ville éponyme du bassin d’Arcachon, elle est une des grandes stations balnéaires de la côte

atlantique, aux côtés de Royan, Biarritz, Les Sables-d’Olonne ou La Baule.

Célèbre pour sa dune du Pilat, ses villages ostréicoles, ses huitres ou encore ses plages,

Arcachon et son bassin ne cesse de ravir ses visiteurs venus du monde entier à la recherche de

nature et de paysages exceptionnels.

Véritable destination touristique, il se réinvente sans cesse pour proposer des activités tout au long de l’année.

D’un point de vue attractif, le nautisme est au cœur des activités avec un large choix de

structures nautiques idéales pour les amateurs de sport nautique. (Bouée tractée, jet ski,

paddle, kayak, surf…).

En parallèle des structures nautiques, la ville dispose de nombreuses attractions offrant un

large choix d’activités aux habitants ainsi qu’aux vacanciers.

Sa proximité avec d’autres grandes stations balnéaires comme Biscarosse, le Cap Ferret,

Mimizan ou Lacanau, lui donne un atout considérable en donnant l’opportunité aux

vacanciers de visiter aisément plusieurs stations balnéaires durant leur séjour.

Le groupe sera hébergé au sein du centre de vacance le domaine de la dune, une propriété de

la ville de Bordeaux, situé au sein d’un parc arboré de 15 hectares à 300 mètres de la plage.

L’environnement naturel préservé en fait un lieu paradisiaque pour vivre en groupe un séjour

paisible et profiter des richesses du bassin d’Arcachon entre foret et océan.

Le parc propose plusieurs types de pavillons pour une capacité totale de 195 lits, avec cabine

de douche, salles de bains privatifs, ou sanitaires collectifs selon les bâtiments.

Le groupe sera hébergé de manière indépendante au sein du pavillon les mouettes, composé

de 4 chambres, d’une cuisine équipée, d’un salon avec TV, et d’une salle à manger.

Le domaine offre une variété d’activités extérieures avec possibilité de mise à disposition du

matériel, aux horaires d’ouverture de l’accueil. (Mini golf, terrain de volley, boulodrome,

mini-stade…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T08:00:00+02:00 – 2023-08-14T23:59:00+02:00

2023-08-19T00:00:00+02:00 – 2023-08-19T22:00:00+02:00

