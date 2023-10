BALADE NATURE À LA DÉCOUVERTE DU MARAIS DE VALETTE maison d’accueil de Valette, tout au bout de la rue des vergers Hoste, 19 novembre 2023, Hoste.

Hoste,Moselle

En partenariat avec le Département de la Moselle, l’Office de tourisme et le groupe local de la LPO vous proposent une marche à la découverte de l’espace naturel sensible (ENS) que constitue le marais de Valette. Vous serez dans un premier temps sensibilisé à l’extrême fragilité de ce milieu, avant de continuer la marche dans la forêt. Gratuit sur inscription auprès de l’Office de tourisme Connexion Freyming-Merlebach.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 08:30:00 fin : 2023-11-19 12:00:00. 0 EUR.

maison d’accueil de Valette, tout au bout de la rue des vergers rue des vergers

Hoste 57510 Moselle Grand Est



In partnership with the Moselle département, the Tourist Office and the local LPO group are organizing a walk to discover the Valette marshes, a sensitive natural area. You’ll first be made aware of the extreme fragility of this environment, before continuing the walk in the forest. Free with registration at the Tourist Office Connexion Freyming-Merlebach.

En colaboración con el Departamento del Mosela, la Oficina de Turismo y el grupo local LPO organizan un paseo para descubrir las marismas de la Valette, un espacio natural sensible. En primer lugar, se le sensibilizará sobre la extrema fragilidad de este entorno, antes de continuar el paseo por el bosque. Gratuito previa inscripción en la Oficina de Turismo Connexion Freyming-Merlebach.

In Zusammenarbeit mit dem Département Moselle bieten Ihnen das Fremdenverkehrsamt und die lokale LPO-Gruppe eine Wanderung zur Entdeckung des sensiblen Naturraums (ENS) an, den der Sumpf von Valette darstellt. Zunächst werden Sie für die extreme Empfindlichkeit dieses Lebensraums sensibilisiert, bevor Sie die Wanderung im Wald fortsetzen. Kostenlos mit Anmeldung beim Tourismusbüro Connexion Freyming-Merlebach.

Mise à jour le 2023-10-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH