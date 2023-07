Visite de l’extérieur de la maison d’Abraham Maison d’Abraham Sens Catégories d’Évènement: Sens

Yonne Visite de l’extérieur de la maison d’Abraham Maison d’Abraham Sens, 14 septembre 2023, Sens. Visite de l’extérieur de la maison d’Abraham 15 – 17 septembre Maison d’Abraham Visite libre de l’extérieur À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez cette maison à colombage du XVIe siècle construite pour Nicolas Mégissier, appelée aussi « Maison des quatre vents ». Un arbre de Jessé est sculpté sur le poteau cornier et représente la Vierge et les huit rois d’Israël.

Dans la vitrine, vous pourrez admirer l’exposition « Sens en images, Histoire de nos quartiers », une redécouverte de l’histoire des Champs-Plaisants, à travers une sélection de photographies conservées aux Archives municipales. Maison d’Abraham Rue Jean Cousin/rue de la République 89100 Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 83 88 90 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

