Visite libre du Parc de la Maison Marret 16 et 17 septembre Maison Culturelle Marret

Le jardin des 5 sens prend forme avec une roseraie comptant pas moins de 200 rosiers et un verger constitué de variés anciennes d’arbres fruitiers.

Il est possible de se promener dans les espaces verts et dans la roseraie. Il est également possible de pique-niquer avec une vue sur le Val de Loire.

Maison Culturelle Marret 14 place du 11-Novembre, 45630 Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire 45630 Les Limousins Loiret Centre-Val de Loire 06 73 36 06 60 Située sur la Place du 11 Novembre, au cœur du bourg, la maison dite « Marret » a été construite vers 1791 par Guillaume Despond, notaire royal à Beaulieu. Sa famille l’a habitée pendant 115 ans.

Jacques Guillaume Despond, un de ses descendants, bachelier, licencié en droit, capitaine de la Garde Nationale en 1837, est devenu maire de la commune. Sa fille Louise, mariée au colonel Marcel, fils du général d’Empire Marcel de Gien a hérité ensuite de cette maison.

Henri Marcel fruit de ce mariage, ayant dilapidé la fortune familiale aux courses, dut vendre la propriété à la famille Laurent qui la cèdera en 1939 à la famille Barbier. Peu après la guerre, elle sera acquise par la famille Marret.

Depuis 1997, elle appartient à la commune qui l’a rachetée.

La maison est bâtie en pierres de taille et couverte d’ardoises. Les salles du rez-de-chaussée accueillent des expositions temporaires, des réunions diverses et la chorale de Beaulieu. Au 1er étage, la fanfare occupe la grande pièce centrale pour ses répétitions. Une autre plus petite, est réservée à l’enseignement du solfège.

Dans la partie gauche du bâtiment (dont les fondations datent du 15ème siècle), est installé un médecin : son logement et son cabinet. L’aile droite abrite l’Agence Postale.

Dans le jardin, un certain nombre d’arbres rares ont rapportés des campagnes napoléoniennes avaient été plantés dans le parc.

Le verger, en contre bas de la rue des vergers, a été transformé en roseraie. Elle accueille quelques 200 rosiers sélectionnés pour leur résistance aux maladies et au réchauffement climatique. Le parc qui descend jusqu’au canal latéral à la Loire, sera aménagé en futur « jardin des 5 sens ». Parking rue des vergers

