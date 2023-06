Les trésors cachés de Pézenas : portes historiques et artisans Maison consulaire – Maison des métiers d’art Pézenas, 16 septembre 2023, Pézenas.

Les trésors cachés de Pézenas : portes historiques et artisans 16 et 17 septembre Maison consulaire – Maison des métiers d’art Gratuit. Sur inscription. 15 personnes maximum. Rendez-vous à la maison des métiers d’art, 6 place Gambetta.

Partez à la découverte des portes historiques de la ville en compagnie d’une guide-conférencière, et rencontrez deux artistes locaux : Serge Ivorra, menuisier ébéniste, et Fressia Maria Zuniga, artiste peintre.

Pézenas compte un grand nombre de portes datant du XVIe au XVIIIe siècle, de véritables chefs-d’œuvre résultant du travail des maçons, menuisiers et ferronniers qui ont mis tout leur talent pour en faire des pièces uniques.

Serge Ivorra, ancien compagnon, s’est spécialisé dans la restauration des Monuments historiques. Son entreprise, labellisée « Entreprise du patrimoine vivant », a formé près de 350 apprentis et accueilli 40 compagnons. Son travail de restauration est reconnu à travers toute la France, et à Pézenas, il se consacre à la restauration et à la reconstruction fidèle des portes historiques. Il est également le créateur du premier musée de France dédié aux portes et aux fenêtres, situé à proximité de son atelier.

Fressia Maria Zuniga, après avoir enseigné les arts plastiques pendant plusieurs années, a choisi de devenir artiste indépendante et de s’exprimer à travers la peinture figurative à l’acrylique. Ses premières sources d’inspiration, les papillons et le pouvoir expressif du regard, ont donné naissance à deux importantes collections de tableaux de différents formats. Lorsqu’elle s’est installée à Pézenas en 2021, elle s’est laissée fasciner par le patrimoine historique de la ville, en particulier par ses portes, chacune ayant une identité propre. Aujourd’hui, c’est sur ces portes qu’elle concentre son art pictural.

Maison consulaire – Maison des métiers d’art 6 place Gambetta, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 04 67 98 16 12 https://www.ateliersdart.com/la-maison-des-metiers-d-art-de-pezenas,20,187.htm [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 98 16 12 »}, {« type »: « email », « value »: « mireille.pinchard@ateliersdart.com »}] Cette ancienne maison consulaire, ayant abrité la cour des aides de Montpellier en 1622, revêt une grande importance historique. Les états du Languedoc s’y sont réunis à plusieurs reprises et ont voté, le 22 juillet 1632, la révolte du Languedoc.

Aujourd’hui, cet édifice est le foyer de la maison des métiers d’art, un lieu dédié à la promotion et à la préservation des métiers d’art. Les espaces de 300 m2 de la maison des métiers d’art de Pézenas ont été conçus par les ateliers d’art de France, en partenariat avec la ville de Pézenas et la communauté d’agglomération Hérault-Méditerranée.

Inaugurée le 1er décembre 2012, cette maison se trouve idéalement située dans la vieille ville. Elle est classée au titre des Monuments historiques en raison de son importance architecturale et constitue un passage incontournable pour les visiteurs. Plusieurs parkings à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Fressia Maria Zuniga