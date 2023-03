Conférence sur la diététique chinoise Maison Commune ECHENOZ LA MELINE Échenoz-la-Méline Catégories d’Évènement: Échenoz-la-Méline

Haute-Saône

Conférence sur la diététique chinoise Maison Commune ECHENOZ LA MELINE, 20 mars 2023, Échenoz-la-Méline. Conférence sur la diététique chinoise Lundi 20 mars, 20h30 Maison Commune ECHENOZ LA MELINE Nicole LEMERCIER, praticienne en Energétique chinoise de l’Espace San Bao animera un atelier / conférence sur la Diététique Chinoise

lundi 20 mars 2023 de 20h à 22h à la Maison commune d’ECHENOZ LA MELINE (2 rue de la Flandrière) Cette soirée est gratuite et ouverte à tous ; elle se terminera par une animation sur le thé. Une inscription préalable à cette réunion est souhaitable auprès de Séverine RACLOT par mail raclot.severine@franchecomte.msa.fr ou par téléphone au 03 84 96 31 26. Maison Commune ECHENOZ LA MELINE 2 rue de la Flandrière Échenoz-la-Méline 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « mailto:raclot.severine@franchecomte.msa.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T20:30:00+01:00 – 2023-03-20T22:30:00+01:00

2023-03-20T20:30:00+01:00 – 2023-03-20T22:30:00+01:00 diététique chinoise

Détails Catégories d’Évènement: Échenoz-la-Méline, Haute-Saône Autres Lieu Maison Commune ECHENOZ LA MELINE Adresse 2 rue de la Flandrière Ville Échenoz-la-Méline Departement Haute-Saône Lieu Ville Maison Commune ECHENOZ LA MELINE Échenoz-la-Méline

Maison Commune ECHENOZ LA MELINE Échenoz-la-Méline Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/echenoz-la-meline/

Conférence sur la diététique chinoise Maison Commune ECHENOZ LA MELINE 2023-03-20 was last modified: by Conférence sur la diététique chinoise Maison Commune ECHENOZ LA MELINE Maison Commune ECHENOZ LA MELINE 20 mars 2023 Échenoz-la-Méline Maison Commune ECHENOZ LA MELINE Échenoz-la-Méline

Échenoz-la-Méline Haute-Saône