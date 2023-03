Djoussour Maison Commune du Chemin Vert Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims

Djoussour Maison Commune du Chemin Vert, 17 mars 2023, Reims. Djoussour Vendredi 17 mars, 19h30 Maison Commune du Chemin Vert Tarifs : Tarif plein 10€ | Tarif réduit 5€ | Gratuit – 12 ans De Baghdad à Paris, l’exil a toujours été une source d’inspiration pour Fawzy Al-Aiedy, l’inventeur du jazz oriental nominé aux Django d’Or. Ce double enracinement, à la fois douloureux et transcendant, se reflète dans ses compositions depuis plus de 40 ans. Aujourd’hui c’est avec son fils Amin qu’il partage cette histoire, créant une alchimie et une intimité nouvelles. Entre Orient et Occident, c’est un double miroir que le duo offre au public où les arabesques se mêlent en harmonie. Entre chaque morceau, Fawzy témoigne de son parcours d’exilé et nous délivre une poésie vibrante d’actualité. L’occasion d’une transmission à deux sens, d’un échange intergénérationnel. À l’image de son nom, Djoussour n’a de cesse de construire des ponts ! Chant, Oud Fawzy Al-Aiedy

Contrebasse, oud, chœurs Amin Al-Aiedy Maison Commune du Chemin Vert 11 Pl. du 11 Novembre, 51100 Reims Reims 51100 Chemin-Vert Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.operadereims.com/spectacle/djoussour/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:30:00+01:00 – 2023-03-17T21:00:00+01:00

2023-03-17T19:30:00+01:00 – 2023-03-17T21:00:00+01:00 Jazzus jazz

Détails Catégories d’Évènement: Marne, Reims Autres Lieu Maison Commune du Chemin Vert Adresse 11 Pl. du 11 Novembre, 51100 Reims Ville Reims Departement Marne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Maison Commune du Chemin Vert Reims

Maison Commune du Chemin Vert Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Djoussour Maison Commune du Chemin Vert 2023-03-17 was last modified: by Djoussour Maison Commune du Chemin Vert Maison Commune du Chemin Vert 17 mars 2023 Maison commune du Chemin vert Reims Reims

Reims Marne