THÉÂTRE : ALLEZ ! ON DANSE ! Maison Commune de Loisirs Le Lys Montilliers Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Montilliers THÉÂTRE : ALLEZ ! ON DANSE ! Maison Commune de Loisirs Le Lys Montilliers, 17 novembre 2023, Montilliers. Montilliers,Maine-et-Loire Les Comédiens du Lys présente une comédie en trois actes de Vivien Lheraux..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Maison Commune de Loisirs Le Lys

Montilliers 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Les Comédiens du Lys present a three-act comedy by Vivien Lheraux. Les Comédiens du Lys presenta una comedia en tres actos de Vivien Lheraux. Die Comédiens du Lys präsentieren eine Komödie in drei Akten von Vivien Lheraux. Mise à jour le 2023-11-10 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Montilliers Autres Lieu Maison Commune de Loisirs Le Lys Adresse Maison Commune de Loisirs Le Lys Ville Montilliers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville Maison Commune de Loisirs Le Lys Montilliers latitude longitude 47.18241;-0.50887

Maison Commune de Loisirs Le Lys Montilliers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montilliers/