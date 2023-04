Enquête interactive Maison communautaire (2e étage) Cœur de Causse Catégories d’Évènement: Cœur de Causse

Lot . Rendez-vous à la Bibliothèque Pajatoutage. Sessions de jeu à 14 h, 16 h et 18 h. Dès 7ans

Réservations obligatoires au 05 65 20 08 50. La Cour des contes : « Blanche neige a été tuée… » le prince Philippe nous met au parfum illico. Non seulementle drame est épouventable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable ! Ce sont les nains qui vont s’y coller. Les nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande sagacité : les enfants sont aux manettes !

Par l’atelier In8.

Cette exposition interactive est mise à disposition par la Bibliothèque interdépartementale du Lot, service du Département du Lot. +33 5 65 20 08 50 IN8

