An Erminig Maison Communale | Roussy le Village, 18 mars 2023

Le nom du groupe An Erminig est un nom breton et signifie ‘la petite hermine’, qui, selon une anciènne légende bretonne, fut nommé animal héraldique de la Bretagne. Le groupe existe depuis 1975.

Par des voyages réguliers en Bretagne et de nombreux contacts et stages avec des musiciens bretons (par ex. Gwerz, Skolvan, Barzaz, Gwenva) , An Erminig a réussi à aquérir de profondes connaissances sur la musique traditionelle celtique et sur la Bretagne en géneral.

Le répertoire du groupe est surtout caracterisé par la musique traditionelle de la Bretagne (chants et gwerzou en lange bretonne et francaise, aussi comme des danses de la Haute et de la Basse Bretagne) mais aussi par des compositions du groupe basé sur la musique bretonne. Lors de ses concerts, le groupe part de de la tradition du Fest-Noz breton, de la fête traditionelle de danse encore très vivante en Bretagne.

An Erminig utilise surtout des instruments traditionnels celtiques comme harpe celtique, biniou-braz, Bombarde, vièlle et flûte traversière en bois, mais aussi des instruments entrés plus récemments dans la musique bretonne, comme guitarre, violon, basse électrique et percussion.

Maison Communale | Roussy le Village 18 Rue Neuve, 57330 Roussy-le-Village

Dates et horaires:

2023-03-18T20:00:00+01:00 – 2023-03-18T22:00:00+01:00

St. Patrick An Erminig