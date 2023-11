DEVELOPPEMENT-DURABLE TOUR « GRANDE-SYNTHE – VILLE NOURRICIERE » Maison Communale (mairie) Grande-Synthe, 14 décembre 2023, Grande-Synthe.

DEVELOPPEMENT-DURABLE TOUR « GRANDE-SYNTHE – VILLE NOURRICIERE » Jeudi 14 décembre, 09h30 Maison Communale (mairie) Gratuit – Nombre de places limité – Inscription obligatoire, uniquement par téléphone. Rendez-vous devant la Maison Communale (mairie).

Au programme de cette balade urbaine visites et présentations des jardins populaires, de la Micro-Ferme communale pour l’entraide alimentaire, de L’Avant-MADE (Maison de l’Alimentation Durable et de l’Ecologie populaire), des fermes urbaines multiservices et de l’université populaire.

Maison Communale (mairie) 59760 Place François Mitterrand Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 03.28.29.17.63

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T09:30:00+01:00 – 2023-12-14T12:00:00+01:00

justice alimentaire entraide alimentaire

Ville de Grande-Synthe