Projection du film ‘RABOLIOT’ Maison Communale Lupersat, 3 décembre 2023, Lupersat.

Lupersat,Creuse

Organisé par l’Association pour le Patrimoine de Lupersat

Vous êtes cordialement invités à la projection du film

RABOLIOT

tourné en partie à Lupersat avec la collaboration et participation des villageois.

Réservation conseillée (50 places) au

06 70 90 07 05

06 77 04 15 60.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Maison Communale

Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Lupersat Heritage Association

You are cordially invited to the screening of the film

RABOLIOT

partly filmed in Lupersat with the collaboration and participation of the villagers.

Reservations recommended (50 places) at

06 70 90 07 05

06 77 04 15 60

Organizado por la Asociación del Patrimonio de Lupersat

Le invitamos cordialmente a la proyección de la película

RABOLIOT

parcialmente rodada en Lupersat con la colaboración y participación de los habitantes del pueblo.

Se recomienda reservar (50 plazas) en

06 70 90 07 05

06 77 04 15 60

Organisiert von der Association pour le Patrimoine de Lupersat (Verein für das Kulturerbe von Lupersat)

Sie sind herzlich zur Vorführung des Films eingeladen

RABOLIOT

der zum Teil in Lupersat unter Mitwirkung und Beteiligung der Dorfbewohner gedreht wurde.

Reservierung empfohlen (50 Plätze) unter

06 70 90 07 05

06 77 04 15 60

