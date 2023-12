REMISE DE DONS A L’ASSOCIATION SOLFA Maison Communale Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Mardi 9 janvier 2024, 11h00
Maison Communale
entrée libre

Début : 2024-01-09T11:00:00+01:00 – 2024-01-09T12:00:00+01:00

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, une collecte de produits d'hygiène a été réalisée dans les établissemenst scolaires et dans les maisons de quartier de la ville, au profit de l'association SOLFA qui accueille des femmes en situation d'urgence.

Maison Communale
Place François Mitterrand
GRANDE-SYNTHE
Grande-Synthe
59760
Nord
Hauts-de-France

