Cet évènement est passé Les potes en ciel d’automne Maison Colombine, Colombiers Catégories d’Évènement: Colombiers

Vienne Les potes en ciel d’automne Maison Colombine, Colombiers, 21 octobre 2023, Colombiers. Les potes en ciel d’automne Samedi 21 octobre, 17h30 Maison Colombine, Entrée libre Le 21 octobre à Colombiers, Les potes en Ciel d’Automne arrivent. – RDV 17h30 devant la mairie pour suivre la Fausse Compagnie et « Le chant des Pavillons » jusqu’à la Maison Colombine (7 route des lavoirs ) pour la suite des festivités. – Exposition « Carnet de voyage en pays confiné » réalisé à Colombiers du 21 mars au 6 mai 2020 par Jean-Luc Guichard. De magnifiques croquis de maisons que vous ne verrez jamais plus comme avant. – Buvette et restauration sur place. – Les brigades d’interventions artistiques nous accompagneront avec des chants d’ailleurs (pays de l’Est…) – 21h la compagnie « Nuit Rouge » nous présentera leur spectacle « Manipeste contre la feste » avec différentes techniques de marionnettes. Une étrange maladie se répand (toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existés ne serait que pure coïncidence). Nous vous attendons nombreux !!! Parlez-en autour de vous https://www.facebook.com/profile.php?id=100088453683793 Maison Colombine, 7 route des lavoirs 86490 Colombiers Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100088453683793 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T17:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:59:00+02:00

2023-10-21T17:30:00+02:00 – 2023-10-21T22:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Colombiers, Vienne Autres Lieu Maison Colombine, Adresse 7 route des lavoirs 86490 Colombiers Ville Colombiers Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville Maison Colombine, Colombiers latitude longitude 46.770234;0.42025

Maison Colombine, Colombiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombiers/