Visite de la maison Colette Maison Colette Besançon, 16 septembre 2023, Besançon.

Visite de la maison Colette 16 et 17 septembre Maison Colette Seuls le rez-de-chaussée de la maison et une partie du parc sont ouverts à la visite. Arrêt de bus et parking Temis (pas de stationnement possible dans le parc), le rez-de-chaussée est accessible par des marches, le site n’est pas équipé de sanitaires.

Pour la 40e édition des Journées européennes du patrimoine et les 150 ans de la naissance de l’écrivaine Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954), la maison Colette aux Montboucons ouvre exceptionnellement ses portes et son parc pendant deux après-midi. La romancière Colette a résidé en villégiature dans cette maison de la campagne bisontine entre 1900 et 1905 et y a vécu des jours heureux dont elle gardera toujours la nostalgie.

Vous découvrirez au rez-de-chaussée de la maison les peintures murales éphémères réalisées au printemps 2023 par des étudiants en art de l’ISBA de Besançon dans le salon et la salle à manger de la Maison Colette, lors d’un workshop avec l’artiste Nathalie Talec.

Dans le parc, vous pourrez admirer l’exposition « Colette libre et révolutionnaire », réalisée par la Société des amis de Colette, et qui revient aux sources de son désir de liberté sans pareil, en évoquant les obstacles familiaux, sociaux et personnels qu’il fallut surmonter et toutes les conquêtes que Colette sut faire en pionnière, au fil de sa plume, en un demi-siècle de création.

Vous pourrez également participer à l’atelier familial « Tamponne ta Maison Colette », proposé par le service Besançon, Ville d’Art et d’Histoire.

Les enfants (à partir de 3 ans) accompagnés d’adultes, laisseront parler leur créativité en inventant leur parc de la maison Colette. Petits et grands joueront et s’inspireront de l’univers poétique de l’écrivaine pour recréer la faune et la flore de ce magnifique parc.

Enfin, trois lectures vous sont proposées par l’atelier de lecture à haute voix de la MJC de Palente.

Maison Colette 41 chemin des Montboucons, 25000 Besançon Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Photo libre de droits