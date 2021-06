Maison Close x Kilomètre25 Kilomètre25, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 17 juillet 2021

de 22h à 4h

payant

François X, Julian Muller, u.r.trax, Mac Declos

Après plus d’un an de séparation et de trop nombreuses annulations, Maison Close ouvre à nouveau ses portes et déploie les grands moyens pour ces retrouvailles tant attendues. Sous le pont de notre cher périphérique, la famille sera plus que jamais à l’honneur avec un line up fracassant : François X, Julian Muller, u.r.Trax & Mac Declos. Nous avons hâte de tous vous retrouver !

:

François X

Julian Muller

KILOMÈTRE25, LIEU DE VIE DES CULTURES PÉRIPHÉRIQUES.

Lieu de vie de 2 200 m2 sous le périphérique, le nouvel open air Kilomètre25 accompagne et valorise les expressions artistiques émergentes et les porteurs de projets engagés. Le jour, un village dans la ville avec ses marchés de créateurs, boutiques et ateliers. La nuit, un espace de libre expression pour les musiques électroniques. Ouvert du mercredi au dimanche tout l’été, à Paris 19ème. www.kilometre25.fr

Concerts -> Électronique

Kilomètre25 12/A Rue Ella Fitzgerald Paris 75019

5 : Hoche (773m) 7 : Porte de la Villette (789m) RER(E) : Gare de Pantin VELIB : Ella Fitzgerald T(3B) : Ella Fitzgerald ou Delphine Seyrig



Contact :Maison Close Records contact@maisoncloserecords.com https://www.facebook.com/maisoncloserecords https://www.facebook.com/events/232551698381874

Concerts -> Électronique Plein air;Musique;Les Nuits

Date complète :

2021-07-17T22:00:00+02:00_2021-07-18T04:00:00+02:00

Illustration Facebook