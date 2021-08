Paris Kilomètre25 Paris MAISON CLOSE & VOXNOX X KILOMÈTRE25 Kilomètre25 Paris Catégorie d’évènement: Paris

MAISON CLOSE & VOXNOX X KILOMÈTRE25 Kilomètre25, 20 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 20 août 2021

de 22h à 4h

payant

Après de magnifiques retrouvailles lors de son précédent évènement au Kilomètre25 le 17 juillet dernier, Maison Close s’associe à Voxnox pour vous inviter une nouvelle fois sous le pont du périph le 20 août prochain. Afin de vous gâter comme il se doit, nous vous retrouverons cette fois-ci aux côtés de Alignment, Lacchesi, CLTX, et Laze. LINE UP ALIGNMENT SC : https://soundcloud.com/alignment-3 IG : https://www.instagram.com/alignment__official/ LACCHESI SC : https://soundcloud.com/lorenzolacchesi IG : https://www.instagram.com/lorenzolacchesi/ CLTX SC : https://soundcloud.com/cltxx IG : https://www.instagram.com/cl.tx/ LAZE SC : https://soundcloud.com/laze_music IG : https://www.instagram.com/laze.lf/ ______________________ SC : https://soundcloud.com/maisoncloserecords IG : https://www.instagram.com/maisoncloserecords/ Bandcamp : https://maisoncloserecords.bandcamp.com/ SC : https://soundcloud.com/voxnoxberlin IG : https://www.instagram.com/voxnoxberlin/ Bandcamp : https://voxnoxrecords.bandcamp.com/ ______________________ Informations Covid-19. Le Kilomètre25 met en place des dispositifs afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. Tous les événements seront aménagés pour respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Si vous vous sentez mal ou ressentez les symptômes du COVID-19, ne prenez aucun risque et restez chez vous. PASS SANITAIRE Un pass sanitaire valide vous sera demandé à l’entrée avec une pièce d’identité. Détails du pass sanitaire : http://www.kilometre25.fr/pass-sanitaire Merci de mettre votre masque à votre arrivée et de le conserver dans les files d’attente. ______________________ KILOMÈTRE25, LIEU DE VIE DES CULTURES PÉRIPHÉRIQUES. Lieu de vie de 2 200 m2 sous le périphérique, le nouvel open air Kilomètre25 accompagne et valorise les expressions artistiques émergentes et les porteurs de projets engagés. Le jour, un village dans la ville avec ses marchés de créateurs, boutiques et ateliers. La nuit, un espace de libre expression pour les musiques électroniques. Ouvert du mercredi au dimanche tout l’été, à Paris 19ème. www.kilometre25.fr Rejoignez le groupe Facebook : http://bit.ly/Km25Corp Concerts -> Électronique Kilomètre25 12/A Rue Ella Fitzgerald Paris 75019

5 : Hoche (773m) 7 : Porte de la Villette (789m) RER(E) : Gare de Pantin VELIB : Ella Fitzgerald T(3B) : Ella Fitzgerald ou Delphine Seyrig

Contact :Maison Close Records contact@maisoncloserecords.com https://www.facebook.com/maisoncloserecords https://www.facebook.com/events/883941305799043 Concerts -> Électronique Queer Lgbt;Urbain;Solidaire;Nuit Blanche;Les Nuits;Musique;Plein air

Date complète :

2021-08-20T22:00:00+02:00_2021-08-21T04:00:00+02:00

Maison Close Records‎

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Kilomètre25 Adresse 12/A Rue Ella Fitzgerald Ville Paris lieuville Kilomètre25 Paris