Le vendredi 27 octobre 2023

de 23h55 à 06h00

A partir de 18 ans. payant

On se retrouve le vendredi 27 octobre avec Annē, Askkin, Hoymans, Lacchesi, Laure Croft et Supergloss ! Après une première édition en septembre avec Quartiers Rouges, la soirée signature de La Machine, Maison Close est de retour à elle seule pour une nuit sur tous les étages, entre résident·e·s du label et talents internationaux. On se retrouve le vendredi 27 octobre avec Annē, Askkin, Hoymans, Lacchesi, Laure Croft et Supergloss ! La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/maison-close/ https://fb.me/e/41gIfkGtA https://fb.me/e/41gIfkGtA https://link.dice.fm/h7614988210f

